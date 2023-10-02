"بلومبرغ": بايدن يعتزم التحدث إلى حلفائه لطمأنتهم بشأن مواصلة واشنطن دعم كييف

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إجراء سلسلة اتصالات مع قادة دول الحلفاء في المستقبل القريب ليؤكد لهم أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا.

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وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، أن هذه الاتصالات قد تجري يوم غدا الثلاثاء، فيما لم تعلن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير عن أي اتصالات مرتقبة مع لحلفاء في الوقت الحالي.

وناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف يوم الأحد مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية، مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.

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ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لـ45 يوما، ولا يتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب بنتيجة 335 مع القرار مقابل 91 ضده.

وتعليقا على هذا القرار، أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إلى أن كييف تأمل في أن تجهز واشنطن في غضون 45 يوما قرارات جديدة تؤثر على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

بدوره، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، إن كييف تعمل بنشاط مع السلطات الأمريكية لضمان أن تتضمن الميزانية الأمريكية للسنة المالية المقبلة مساعدات لأوكرانيا.

المصدر: تاس