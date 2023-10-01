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عميروف وأوستن يبحثان استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

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عميروف وأوستن يبحثان استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف يوم الأحد مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال مكالمة هاتفية، مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف.

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وكتب عميروف عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "أجريت اليوم محادثة هاتفية مع نظيري الأمريكي لويد أوستن لبحث المزيد من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وأكد لي السيد أوستن أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر".

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت، على تمرير مشروع قانون مؤقت يمنع عملية إغلاق حكومة البلاد، ولا يتضمن هذا المشروع مساعدات أمريكية لصالح كييف.

ويمتد مشروع التمويل الحكومي المؤقت لـ45 يوما، ولا يتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا.

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وتم تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية تمهيدا للتصويت في مجلس الشيوخ بعد تصويت مجلس النواب بنتيجة 335 مع القرار مقابل 91 ضده.

وتعليقا على هذا القرار، أشارت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا إلى أن كييف تأمل في أن تجهز واشنطن في غضون 45 يوما قرارات جديدة تؤثر على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.

بدوره، قال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، إن كييف تعمل بنشاط مع السلطات الأمريكية لضمان أن تتضمن الميزانية الأمريكية للسنة المالية المقبلة مساعدات لأوكرانيا.

 

المصدر: تاس

 

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