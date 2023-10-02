الأمم المتحدة: المرأة الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي معرضة لخطر الوقوع ضحية للاستغلال الجنسي

قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن اللاجئات الأوكرانيات يواجهن خطرا جديا بأن يصبحن ضحايا للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في أوروبا.

وأوضحت ريم السالم في جنيف للصحفيين المعتمدين من قبل الأمم المتحدة من جمعية "ACANU": "تواجه المرأة الأوكرانية حقا ما نراه في العديد من حالات اللاجئين، فهي لا تزال معرضة لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، ويجب أن أقول إنني وجدت أن من الصعب بعض الشيء أن أفهم مدى هذا الأمر في بولندا".

وأضافت: "نأمل أن نتمكن من الحصول على لمحة عامة كاملة عما تفعله السلطات البولندية في هذا الصدد على سبيل المثال، لكن هذه بالتأكيد مشكلة خطيرة حقا".

وذكرت الشرطة الأوكرانية، في وقت سابق، أنها قيمت مشكلة الاتجار بالبشر في البلاد باعتبارها مشكلة ملحة، كما أفاد مكتب المدعي العام في البلاد لاحقا، وفقا للمكتب التمثيلي للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ووكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، أنه "على مدار 30 عاما، عانى حوالي 300 ألف شخص من الاتجار بالبشر في أوكرانيا".

وتحدثت صحيفة "موندو" (Mundo) الإسبانية، في وقت سابق، عن مصير الأطفال الأوكرانيين اللاجئين، الذين قد يصبحون فريسة سهلة للمافيا والمتاجرين بالبشر في أوروبا.

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المصدر: نوفوستي