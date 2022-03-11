بعد أن أصبحت مثقلة باللاجئين.. العاصمة البولندية تناشد المجتمع الدولي

ناشد عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، المجتمع الدولي مساعدة المدينة المثقلة باللاجئين، مع وصول أكثر من عشر الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى العاصمة البولندية.

وقال عمدة المدينة: "نحن نتعامل مع أكبر أزمة هجرة في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إن الوضع يزداد صعوبة يوما بعد يوم" مضيفا أن "التحدي الأكبر لا يزال أمامنا".

وفي أنحاء المدينة كافة، احتشد الناس لتقديم المساعدة للاجئين من خلال جمع التبرعات والتطوع في مراكز الاستقبال.

وأشار ترزاسكوفسكي اليوم الجمعة إلى "أن علماء النفس كمثال واحد فقط، قد تطوعوا لمساعدة اللاجئين ولكنهم سيحتاجون قريبا إلى العودة إلى وظائفهم".

وأردف ترزاسكوفسكي أن "300 ألف لاجئ وصلوا إلى العاصمة منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي".

وأجبرت الحرب 2.5 مليون شخص على الفرار من أوكرانيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وأكثر من نصف هؤلاء توجهوا إلى بولندا. وحتى الجمعة دخل بولندا أكثر من 1.5 مليون لاجئ، وفقا لجهاز حرس الحدود البولندي.

المصدر: "أسوشيتد برس"