الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية بإن وزير الدفاع، غرانت شابس، استبعد خيار إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لضمان تصدير الحبوب الأوكرانية.

وذكر تقرير للصحفي البريطاني في "الغارديان" دان ساباف، نقلا عن وزير الدفاع البريطاني أن شابس: "استبعد في تصريحات على هامش مؤتمر (لحزب المحافظين) إرسال أي سفن تابعة للبحرية الملكية إلى البحر الأسود لضمان نقل صادرات الحبوب الأوكرانية".

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Grant Shapps, clarifying, says at a Tory conference fringe he does not anticipate deploying any Royal Navy ships to the Black Sea to open up Ukrainian grain exports... — Dan Sabbagh (@dansabbagh) October 2, 2023

وفي وقت سابق، صرح شابس في مقابلة مع صحيفة صنداي تلغراف، بأن بلاده تبحث "الدور الذي يمكن أن يلعبه أسطولها في حماية السفن التجارية من التدابير الروسية في البحر الأسود".

وذكر الصحفي دان ساباف أن "شابس رفض الالتزام بأي انفاقات جديدة لمساعدات عسكرية لأوكرانيا العام المقبل، كتلك التي كان سلفه بن والاس قد دعا إلى تخصصيها لكييف بقيمة 2.3 مليار جنيه استرليني".

وعلل شابس رفضه هذا بأن "ليس الآن الوقت المناسب للاستعجال أو لتجاوز إجراءات الميزانية (أي حسب احتسابات االميزانية القائمة حاليا)".

Grant Shapps, clarifying, says at a Tory conference fringe he does not anticipate deploying any Royal Navy ships to the Black Sea to open up Ukrainian grain exports... — Dan Sabbagh (@dansabbagh) October 2, 2023

المصدر: تاس