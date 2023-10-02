وسائل إعلام أوكرانية: شركة "بايكار" التركية قد تزود كييف بمسيرات "بيرقدار أكينجي"

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس شركة "بايكار" التركية خلوق بيرقدار، أن الشركة "قد تزود أوكرانيا بنسخة مطورة من طائرات الشركة، شريطة الحصول على ترخيص من الحكومة التركية".

وأضاف بيرقدار: "بالنسبة لمسيرات "بيرقدار أكينجي"، فهذه القضية قيد النظر حاليا".

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ولفت إلى أنه من أجل إنتاج نوع معين من الطائرات بدون طيار في أوكرانيا، يجب أن تحصل الشركة على إذن من الحكومة التركية، قائلا: "في التعاون الدفاعي، هناك حاجة إلى تصاريح الدولة".

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العام الماضي عن توقيع مذكرة مع شركة "بايكار" لإنشاء مركز مشترك لصيانة الطائرات المسيرة من إنتاج الشركة التركية على أراضي أوكرانيا.

وستسمح المذكرة ببناء مصنع في أوكرانيا لإنتاج وصيانة طائرات "بيرقدار".

من جهته صرح الكرملين بأنه إذا ما ظهر مصنع لمسيرات "بيرقدار" التركية في أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيدمره على الفور في إطار مهمة نزع سلاح أوكرانيا.

المصدر: تاس