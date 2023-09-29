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ساليفان: الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا خوفا من الضغط الروسي على الناتو

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ساليفان: الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا خوفا من الضغط الروسي على الناتو
Legion-Media
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قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، إن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، خوفا من الضغوط التي يمكن أن تمارسها روسيا على حلف شمال الأطلسي بعد هزيمة أوكرانيا.

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان، إن الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا، خوفا من الضغوط التي يمكن أن تمارسها روسيا على حلف شمال الأطلسي.

واستطرد سوليفان مصرحا لمجلة أتلانتيك: "هذا مهم للأمن القومي الأمريكي. الأمر لا يتعلق بحجم الأراضي التي يمكن لأوكرانيا السيطرة عليها، وإنما يتعلق بمنع روسيا من شن هجوم جديد والسيطرة على أجزاء أخرى من أوكرانيا، وفي نهاية المطاف تتحول لممارسة الضغط على الناتو.. هذا وفق تجارب التاريخ سيجر الولايات المتحدة للصراع.

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فوفقا له: "التوقف عن دعم أوكرانيا يتعارض مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

وكانت روسيا قد حذرت رسميا دول الناتو من إمداد أوكرانيا بالسلاح. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن شحنات السلاح المتجهة لأوكرانيا ستكون مثابة أهداف مشروعة للضربات الروسية.

المصدر: ريا نوفوستي

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