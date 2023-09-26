مشرعون أمريكيون يطالبون ساليفان بتفسيرات حول حجم المساعدة المالية لأوكرانيا

طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من مستشار الرئيس للأمن القومي جيك ساليفان الحصول على معلومات حول حجم الأموال التي أنفقتها إدارة البلاد على أوكرانيا.

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وجاء في رسالة نشرها السيناتور الجمهوري جيمس دافيد فينس في موقعه الرسمي ووقع عليها أيضا عضوا مجلس النواب الأمريكي ميت غيتس (الجمهوري من ولاية فلوريدا) وتشيب روي (الجمهوري من ولاية تكساس): "نكتب إليك لنمنحك الفرصة لتوضيح كلامك والإعلان بوضوح عن المبلغ الإجمالي لأموال الميزانية التي خصصتها جميع الهيئات الحكومية للحرب في أوكرانيا ولـ "البلدان التي تناولها الوضع في أوكرانيا"، وكذلك كل التكاليف الأخرى لدافعي الضرائب الأمريكيين فيما يتعلق بهذا الصراع".

وأشارت الرسالة إلى أن المشرعين "عبروا عن مخاوفهم المستمرة من نزاهة الإدارة (الأمريكية) فيما يخص تكاليف مساعدة أوكرانيا والدول التي تناولها الوضع في أوكرانيا".

وأضافت الرسالة أن إدارة الرئيس بايدن قدمت تقديرات متباينة بشأن المبلغ الذي تنفقه على أوكرانيا، مذكرة بأن تصريحات ساليفان تشير إلى أن الحديث يدور عن 79,9 مليار دولار، في حين تدل بيانات دائرة الميزانية للبيت الأبيض على أن واشنطن أنفقت على أوكرانيا والدول الأخرى التي تناولها الوضع في أوكرانيا 111 مليار دولار.

وتابعت: "يبلغ الفرق بين هذين المبلغين 31.1 مليار دولار، وهو أكثر من طلب الميزانية الأخير الذي قدمته الإدارة لأوكرانيا"، موضحة: "ومن الصعب التصور أن عدم الوضوح بشأن هذه المسألة يمكن تفسيره بطريقة غير ضارة".

كما أكد المشرعون في رسالتهم أن ممثلي الإدارة الأمريكية أدلوا بتصريحات متناقضة أخرى حول المساعدة المقدمة إلى كييف.

المصدر: تاس