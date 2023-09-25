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البيت الأبيض: لدينا تمويل يكفي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة لأسابيع أخرى فقط

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البيت الأبيض: لدينا تمويل يكفي لتزويد أوكرانيا بالأسلحة لأسابيع أخرى فقط
Globallookpress Bonnie Cash - Pool via CNP
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أنه لدى الولايات المتحدة إمكانيات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لعدة أسابيع أخرى.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "سي أن أن": "لا يزال لدينا بعض التمويل. أعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي لبضعة أسابيع أخرى أو نحو ذلك".

وأضاف أن المزيد من المساعدات قد تتأثر دون مخصصات إضافية من الكونغرس.

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وكشف أيضا عن توريدات جديدة لدبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن مايكل بايل، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي وجه إلى القيادة الأوكرانية قائمة الإصلاحات التي يجب تحقيقها من أجل الحصول على المزيد من المساعدات.

وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خسرا "حرب الاستنزاف" ضد روسيا.

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية لوحدها، التي تم تقديمها منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أكثر من 44 مليار دولار.

المصدر: RT

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