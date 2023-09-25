أعرب الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل عن أمله في أن يفهم الناس، بعد تكريم النازي في البرلمان الكندي، أهمية تحركات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أوكرانيا، على الساحة الدولية.

وقال هينكل: "بعد ما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والبرلمان الكندي أمس صفقوا بحفاوة بالغة للنازيين الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية، آمل أن يفهم الناس، لماذا يجب علينا جميعا أن نجتمع وندعم مهمة الرئيس بوتين البطولية لتطهير أوكرانيا من النازية".

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وحظي ياروسلاف هونكا، الذي قدمه رئيس البرلمان على أنه من قدامى المحاربين في القتال ضد الروس خلال الحرب العالمية الثانية، بحفاوة بالغة يوم الجمعة خلال اجتماع احتفالي للبرلمان بمناسبة زيارة زيلينسكي.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية صورة مع التعليق "زيلينسكي و(رئيس الوزراء الكندي جوستين) ترودو يحييان ياروسلاف هونكا، الذي كان حاضرا في البرلمان، والذي خدم في الفرقة الأولى للجيش الوطني الأوكراني خلال الحرب العالمية الثانية".

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

المصدر: نوفوستي