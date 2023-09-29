وزير الخارجية التركي: نتلقى "إشارات إنذار" من بعض الدول بعد تعليق صفقة الحبوب

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تلقي بلاده "إشارات إنذار" من بعض الدول بعد تعليق روسيا اتفاق حبوب البحر الأسود، مؤكدا أن أنقرة تواصل جهودها لاستئناف هذا الاتفاق.

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وقال فيدان في كلمة ألقاها في مدينة موغلا جنوب غرب تركيا: "هذا السؤال يهم البشرية كلها وعلى رأسها الدول الإفريقية. الآن يوجد خبز على موائدنا، وربما لا يمثل هذا أي شيء غير عادي بالنسبة لنا. لكن عندما لن نرى الخبز ستظهر هناك إنذارات. والآن تظهر مثل هذه الإنذارت في عدد من البلدان".

وأشار إلى أن مسألة استئناف صفقة الحبوب كانت بين أهم مواضيع محادثات الوفد التركي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وأعلنت روسيا تعليقها صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 يوليو الماضي، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن شروط الاتفاق لم يتم الوفاء بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وأكد بوتين أكثر من مرة أن الغرب كان يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، لم يتحقق.

والشهر الجاري التقى بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، حيث بحثا صفقة الحبوب وقضايا أخرى.

وقال بوتين إن روسيا ستبدأ توريد الحبوب إلى 6 دول إفريقية مجانا وعلى حسابها في غضون أسابيع.

من جهته أكد أردوغان استعداد أنقرة للمساعدة في طحن وتعبئة الحبوب الروسية قبل شحنها إلى البلدان المحتاجة، وتنفيذ خطوات مشتركة لإيصال الغذاء إلى البلدان الإفريقية.



المصدر: نوفوستي