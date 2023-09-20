غوتيريش يدعو جميع الدول إلى المساعدة في استئناف "صفقة الحبوب"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استئناف "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا حتى لا يتشكل خطر انقطاعها مرة أخرى، وطلب من جميع الدول المساعدة على ذلك.

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نواصل التعاون مع جميع الأطراف، ونسعى جاهدين لضمان صادرات آمنة وموثوقة من الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا. يجب أن توضع على أساس مستدام. ويجب ألا يكون هناك أي تهديد جديد بانقطاعها".

وأضاف: "أنا ممتن للحكومة التركية على مساهمتها، وأحث جميع الدول الأعضاء على دعم جهودنا".

وقال غوتيريش، إن تصرفات روسيا "تقوض جهود المنظمة "لتنفيذ المذكرة المبرمة بين موسكو والأمم المتحدة، ويتساءل العديد من الأطراف ولا سيما رجال الأعمال، عما إذا كانت موسكو تريد حقا إحياء صفقة الحبوب.

وأوضح: "يقوض القصف أيضا جهودنا الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم مع روسيا. وقد دفع العديد من أولئك الذين يحتاجون إلى حسن النية، وخاصة في القطاع الخاص، إلى التساؤل عما إذا كانت موسكو مهتمة حقا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود".

وتنص "مبادرة البحر الأسود"، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، على تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وقد انتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها.

وأشار الرئيس الروسي، في كلمته أمام الجلسة العامة للمنتدى الروسي الإفريقي، إلى أن روسيا شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ.

بدوره، أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين، إلى إمكانية استئناف صفقة الحبوب "في صيغة جديدة"، لكن هذا يتطلب اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الدول الغربية.

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في الرابع من الشهر الحالي محادثات في مدينة سوتشي الروسية حول الموضوع ذاته.

المصدر: RT