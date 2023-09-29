شويغو: الوضع الدولي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك جيوش قوية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الوضع العسكري والسياسي بالعالم يلزم البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات مسلحة قوية قادرة على الرد السريع على كافة التهديدات.

وقال شويغو في اجتماع لمجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة: "سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيدا ومدربة جيدا، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات"، مشيرا إلى أن ذلك ما يقتضيه الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.

وأضاف أن "قضايا التعاون العسكري التقني، دائما محور اهتمام مجلس وزراء الدفاع والاتصالات الثنائية"، مؤكدا أن روسيا منفتحة دائما على تعزيز التعاون في هذا المجال.

واقترح "مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية والبحث عن مجالات جديدة".

وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا وبيلاروس.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأرميني سوران بابيكيان لم يشارك في اجتماع وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي