بوتين يوجه بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء

وجه الرئيس فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء خارج نطاق بلدان رابطة الدول المستقلة.

وبحث مجلس الأمن الروسي اليوم تنمية العلاقات مع دول الجوار وحلفاء روسيا، وضمان مصالح البلاد في العلاقات مع الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس ديوان الرئاسة أنطون فاينو، وأمين مجلس الأمن نيقولاي باتروشيف، ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، وممثل الرئيس لشؤون قضايا البيئة والمحميات الطبيعية والنقل سيرغي إيفانوف.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين