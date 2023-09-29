توكاييف يؤكد التزام كازاخستان التام بالتعاون مع روسيا

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في حديث لوكالة Kazinform التزام بلاده التام بالتعاون الشامل مع روسيا الاتحادية.

وأضاف توكاييف معلقا على كلمته في مؤتمر صحفي ببرلين عقب المفاوضات مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "كازاخستان ليست مناهضة لروسيا بل نحن ملتزمون بشدة بالتعاون الكامل مع روسيا، التي تجمعنا بها أطول حدود في العالم. وكما قلت في ذلك المؤتمر الصحفي، لدينا تقليد طويل من التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك العلاقات التجارية والإنسانية".

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وأشار إلى أن الضغط بالعقوبات يأتي بنتائج عكسية تماما من وجهة نظر تحسين العلاقات الدولية، التي أخذت تتآكل نتيجة لتفاقم الوضع العالمي.

وقال: "أود أن أؤكد أن كازاخستان ليس لديها منتجات خاضعة للعقوبات، وبالتالي لا تتاجر بها، كما لا تشارك في ما يسمى بالتوريد الموازي لروسيا".

وأوضح أن التجارة مع روسيا الاتحادية آخذة في الازدياد، وتابع: "العام الماضي بلغ حجم التجارة الكازاخية الروسية 25 مليار دولار، ومؤخرا أقيم معرض "إنوبروم" التقني العلمي الروسي بنجاح في أستانا، حيث زاره وفد روسي برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".

وأشار إلى أن كازاخستان مضطرة لمراعاة العقوبات المفروضة ضد روسيا، وهي على اتصال حول هذه القضية مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للفت الانتباه إلى دعوتي للدبلوماسيين لإيجاد أساس مقبول للطرفين للمفاوضات حول السلام بين روسيا وأوكرانيا. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن العالم اقترب من النقطة الخطيرة المتمثلة في مواجهة ذات عواقب مميتة لغالبية البشرية".

المصدر: تاس