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مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

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مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار
AP
مبنى الكونغرس الأمريكي
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وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 300 مليون دولار لكييف، استثنيت في وقت سابق من مشروع ميزانية الدفاع.

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وأدرجت هذه المساعدات في إطار مبادرة مساعدة الأمن التي تقضي بإبرام وزارة الدفاع الأمريكية  عقودا مع الشركات المصنعة، بدلا من تأمين الأسلحة مباشرة من مخزون البنتاغون.

كما يشمل مشروع القانون 20 مليون دولار لتشديد الرقابة على الأموال التي تتلقاها أوكرانيا من الولايات المتحدة.

أفادت قناة "فوكس نيوز"، سابقا، نقلا عن وثيقة للبيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا.


المصدر: تاس

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