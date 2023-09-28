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إسرائيل تبيع ألمانيا أنظمة صاروخية في أكبر صفقة دفاعية اسرائيلية

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إسرائيل تبيع ألمانيا أنظمة صاروخية في أكبر صفقة دفاعية اسرائيلية
Legion-Media
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وقعت ألمانيا يوم الخميس خطاب التزام مع إسرائيل بشأن شراء نظام الدفاع الصاروخي أرو-3 بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار).

وهذه الصفقة الدفاعية تعد الأكبر على الإطلاق بالنسبة لإسرائيل.

وستمول الصفقة من صندوق عسكري خاص حجمه 100 مليار يورو وافقت على انشائه الحكومة الألمانية العام الماضي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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ومن المتوقع تسليم نظام أرو-3، المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض، اعتبارا من الربع الأخير من عام 2025.

المصدر: رويترز

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