تركيا..السيول تجتاح شوارع اسطنبول والسلطات تحذر (فيديوهات)
أفاد مراسلنا في تركيا اليوم الخميس، بأن السيول غمرت الشوارع في عدة مناطق بمدينة اسطنبول، إثر تساقط الأمطار الغزيرة.
هذا وحذرت السلطات التركية الرسمية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى صباح يوم غدٍ الجمعة.
وطالبت السلطات، السكان في المدينة، بتوخي الحذر الشديد من السيول والأمطار الغزيرة التي ستحدث.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق السيول التي شهدتها اسطنبول اليوم، وفق ناشريها.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta son durum— OrtayaKarisik(gt) (@rap_exed) September 28, 2023
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Son Dakika: İstanbul, Başakşehir'de su baskınları yaşanıyor. Oluşan görüntüler kötü... #istanbul#basaksehir#yağmur— SIFIR - 34 / HABER (@SIFIR34HABER) September 28, 2023
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مياه السيول تغمر مناطق #إيكي_تللي و #باشاك_شهير في #اسطنبول إثر أمطار غزيرة هطلت اليوم #Başakşehir#İkitelli#İstanbul#yagmur#Yağmurpic.twitter.com/cR6rfeG2o5— ناصر بن علي - Nasır Ali Oğlu (@NasirAliOglu) September 28, 2023
MOTOSİKLET SELE KAPILDI..— Kimsesiz Haber (@kimsesizhaber) September 28, 2023
Küçükçekmece İkitelli'de aşırı yağış nedeniyle göle dönen caddede bir motosikletli sürüklendiği anlar kameraya böyle yansıdı.#istanbulpic.twitter.com/srx2oqGwy9
#SONDAKİKA | İstanbul, Gaziosmanpaşa metrosunu su bastı. İşte görüntüler... (İstanbulduysun)#istanbulpic.twitter.com/WTTC2gwyyb— Kampana News (@kampananews2022) September 28, 2023
يشار إلى أنه أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.
المصدر: RT