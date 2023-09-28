مع وصول "إلياس".. الفيضانات تجتاح اليونان (فيديوهات)
أعلن في اليونان عن إنقاذ مئات الأشخاص من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الليل الماضي وصباح اليوم الخميس، جراء عاصفة جديدة بعد أسابيع على فيضانات خلفت 17 قتيلا.
وقالت خدمة الإطفاء إنها ساعدت أكثر من 250 شخصا في المنطقة المحيطة بمدينة فولوس بوسط البلاد، حيث تم إعلان حظر التجول يوم الأربعاء مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة.
وضربت العاصفة أيضا جزيرة إيفيا، مما أدى إلى فرض قيود طارئة على حركة المرور في شمال الجزيرة.
Massive floods due to extreme rain fall in the Volos of Greece 🇬🇷 (27.09.2023)— Disaster News (@Top_Disaster) September 27, 2023
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وانقطعت الكهرباء عن جزء كبير من مدينة فولوس وغمرت المياه أقساما من المستشفى المحلي، على الرغم من استمرار تشغيل المنشأة.
ولا تزال فولوس، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 140 ألف نسمة، تكافح من أجل التعافي من العاصفة "دانيال"، التي تسببت قبل ثلاثة أسابيع في هطول كميات هائلة من الأمطار على وسط اليونان.
Massive flooding and lightning in Volos, Greece.#flooding#flood#Greecepic.twitter.com/RxVrtpXTKZ— Insider Corner (@insidercnews) September 27, 2023
وظلت المدينة بدون مياه صالحة للشرب لأكثر من أسبوعين في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يتم إصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة المرافق المحلية بشكل كامل.
وخلفت العاصفة "دانيال" 17 قتيلا، ودمرت المحاصيل، وقتلت عشرات الآلاف من حيوانات المزرعة في منطقة واسعة في قلب الإنتاج الزراعي في اليونان.
وجاءت الأمطار الغزيرة والفيضانات في أعقاب حرائق مدمرة في اليونان هذا الصيف أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا، معظمهم من المهاجرين المحاصرين في غابة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا.
Massive floods now, due to extreme rain fall in the city of #Volos in #Greece 🇬🇷 due to #StormElias.— ελ σαλταδόρ (@23perry245) September 27, 2023
Volos is flooded again tonight, 3 weeks after severe flooding.#flooding#floods#Thessaly#GreeceFloods#Βόλος#BREAKING#greecefloodingpic.twitter.com/AnFYVSWbLs
المصدر: "أ ف ب"