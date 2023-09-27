الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو تعلن إحباط "محاولة انقلاب"

أعلنت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو مساء الأربعاء أنها أحبطت "محاولة انقلاب" يوم أمس الثلاثاء 26 سبتمبر، وذلك بعد عام تقريبا على وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة عبر الانقلاب.

وجاء في بيان بثّه التلفزيون الوطني في البلاد أن "أجهزة الاستخبارات والأمن البوركينية أحبطت محاولة انقلاب مؤكدة في 26 سبتمبر 2023"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وأضاف البيان أنه "تم القبض على ضباط وفاعلين مفترضين آخرين متورّطين في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار، فيما يتم البحث عن آخرين".

وفي وقت سابق من فجر يوم الأربعاء، ذكرت السلطات المحلية أن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واغادوغو قرابة الساعة الثامنة مساء (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.

المصدر: senego + وكالات