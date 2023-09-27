رئيس البرلمان الإيراني: نطالب بوقف فوري للصراع الأوكراني ونؤكد وقوف أمريكا وراء تأجيجه

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أن طهران أعلنت منذ البداية وبصراحة مطالبتها بوقف الصراع الأوكراني فورا، مشيرا إلى وقوف "الناتو" وأمريكا وراء تأجيج الأزمة.

وأدلى محمد باقر قاليباف، بهذا التصريح اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع البرلماني التاسع للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" الذي عقد في مدينة جوهانسبرغ.

وقال محمد باقر قاليباف: "إن النظام الدولي يحتاج إلى مراجعة عميقة"، واصفا مجموعة "بريكس" بأنها "أهم رمز للجهود الهادفة إلى تعزيز العدالة في النظام العالمي أكثر فأكثر".

وتابع محمد باقر قاليباف: "نحن نثمن جهود ومساعي حكومة جنوب إفريقيا ودعمها لانضمام إيران إلى المجموعة، ونأمل بأن تشكل نتائج اجتماع اليوم خطوة فعالة باتجاه توطيد التوافق والتعاون بين برلمانات الدول الأعضاء في بريكس".

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني: "لا شك إن انعقاد هذا المنتدى تحت شعار الاستفادة من التعددية الدبلوماسية البرلمانية لتعميق المشاركة الإفريقية وتسريع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، وحضور برلمانات الدول الأعضاء، يمثل فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر والحركة النشطة، وهو الأمر الذي يتماشى مع دور الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعددية".

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وأضاف: "إن الفوضى السياسية اشتدت في معظم الدول مما أدى إلى زيادة النزاعات المتطرفة واقتران النزاعات الحدودية بأزمات مثل أزمة المياه، فضلا عن الإرهاب الذي يهدد أمن العالم".

وأوضح: "في حين أن بعض القوى الغربية حولت الأمم المتحدة إلى منظمة مختصة بعدد من الدول وبررت الجرائم ضد الإنسانية بشعار حقوق الإنسان، ونتيجة لهذا الوضع، تراكمت المشاكل العالمية بشكل غير مسبوق، وتصاعدت الأزمات الدولية".

ولفت قاليباف إلى أن "الهيكلة الحالية للاقتصاد العالمي تقبع إلى حد كبير تحت سيطرة القوى الغربية، مردفا: "لقد كانت بعض الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا، واضحة تماما بشأن رغبتها في تحويل البنية التحتية للاقتصاد العالمي إلى سلاح ضد منافسيها".

وأردف قاليباف: "الارتباط بالنظام المصرفي العالمي حق دولي، لكننا نرى أن الولايات المتحدة وبعض القوى الأخرى تحتجز احتياجات الدول الأخرى الى هذه المنظومة، رهينة وتمنع استخدامها للحصول على الدواء والغذاء حتى".

واعتبر رئيس البرلمان الإيراني، أن "الجهود المبذولة للتحرر من الدولرة في التجارة العالمية بمثابة خدمة عظيمة لرفاهية الدول النامية".

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية