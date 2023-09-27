ضابط أمريكي سابق: واشنطن تستخدم قوات كييف كـ"بيدق" لتنفيذ سياساتها

أكد الضابط السابق في البحرية الأمريكية، ماثيو هو، أنه يمكن للولايات المتحدة أن تنقل كميات كبيرة من الدبابات المتقادمة إلى القوات الأوكرانية، ولكنها لا تفعل ذلك.

وأضاف: "لو أني التقيت بزيلينسكي الأسبوع الماضي، كنت سأخبره أن البحرية الأمريكية قد نسقت 250، وربما 300 دبابة".

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ونوه بأن الأمر استغرق من واشنطن 8 أشهر لنقل 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى كييف.

وأكد أن "ما يحدث الآن يرجع إلى حقيقة أن أوكرانيا مجرد بيدق".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستقدم لأوكرانيا 31 دبابة من نوع "أبرامز".

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أول دفعة من الدبابات الأمريكية "أبرامز" وصلت إلى أوكرانيا.

وقال كيريل بودانوف رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع موقع Warzone، إن دبابات أبرامز الأمريكية، التي تنتظرها كييف بلهفة "لن تصمد طويلا" في الجبهة.

المصدر: RT