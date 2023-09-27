المعارضة الإسرائيلية تدعو إلى إقالة بن غفير

هاجمت المعارضة الإسرائيلية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد مقتل إسرائيلي بالرصاص على طريق في حيفا في وضح النهار في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وقال زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس: "في حيفا، في منتصف طريق رئيسي، في وضح النهار.. تظهر جريمة القتل اليوم مدى خطورة الإهمال ومدى انتشار وعمق العلاج"، مضيفا: "الحكومة الحالية التي عينت بن غفير المنشغلة بالاستفزازات بدلا من إنقاذ حياة البشر، ليست مؤهلة للتعامل مع هذه المشكلة. يجب على رئيس الوزراء أن يقيل بن غفير ليس فقط بسبب تصرفاته، بل بشكل رئيسي بسبب إهماله".

وأعرب عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد"، رون كاتس، عن مشاعر مماثلة، قائلا: "هذا الصباح اغتيل رجل في شمال البلاد، والوزير العاطل منشغل بالمقابلات ومقاطع فيديو التيك توك والتخطيط للصلاة لتقسيم الناس. في أي بلد آخر سيبقى هذا الوزير في منصبه؟ كيف يمكن أن لا يكون هناك ثمن للفشل في دولة إسرائيل".

واعتبر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن هذه القضية، وهو الاتهام الذي رددته عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون من حزب الوحدة الوطنية.

وقالت: "لا يمكننا التعامل مع بن غفير بالتغريدات، لقد حان وقت التحرك. لا يوجد حكم، ولا يوجد أمن، هناك المزيد والمزيد من الضحايا، والمزيد والمزيد من الجرائم، وليس هناك ضوء في نهاية الظلام الذي حل بنا".

وأضافت: "مواطنو إسرائيل يعيشون في خوف تحت حكم نتنياهو. ألقي اللوم على الوزير المعين الذي يعاني من أوهام العظمة والمنشغل ببلطجة الحي. لقد تم اختيارك للقيادة. المسؤولية تقع عليك".

المصدر: "جيروزاليم بوست"