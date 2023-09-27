الأمن الإسرائيلي: "إحباط مخطط لاغتيال بن غفير بإيعاز من إيران" (صورة)

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، "إحباط مخطط لاغتيال وزير الأمن القومي بن غفير بإيعاز من إيران".

وقال الشاباك في بيان إنه "كشف مؤخرا عن بنية تحتية إرهابية تعمل لصالح إيران، وكانت تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية مختلفة. وقد عملت الشبكة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعملت في محاولة لشن هجمات إرهابية مختلفة، من بينها اغتيال الوزير بن غفير".

وأفاد بأنه "في إطار التحقيق في القضية، تم اعتقال خمسة أشخاص متورطين، وهم ثلاثة فلسطينيين: مراد كماماجا (47 عاما)، حسن مجيريما (34 عاما)، وزياد الشنطي (45 عاما). والشخصان الآخران اللذان تم اعتقالهما هما مواطنان إسرائيليان حمد حمادي (23 عاما) ويوسف حمد (18 عاما)".

وحسب التحقيق الذي أجراه "الشاباك" فإن "مراد وحسن تصرفا بتوجيه وتوجيه من مسؤول يعيش في الأردن، والذي عمل نيابة عن مسؤولين أمنيين إيرانيين. وقد طلب من الاثنين المساعدة في تهريب أسلحة غير قانونية إلى الأراضي الإسرائيلية وجمع معلومات استخباراتية حول أفراد آمنين وشخصيات عامة رفيعة، ومن بينهم وزير الأمن القومي وعضو الكنيست السابق يهودا غليك".

وأضاف: "قام مراد وحسن بتجنيد زياد الشنطي من أجل تعزيز الأنشطة الأمنية، مع علم الأخير بوجود عناصر إيرانية وراء النشاط. بدوره، قام الشنطي بتجنيد حمادي وحمد في أمر بإحراق المركبات"، مبينا أن "التحقيق كشف عن أسلوب عمل إيراني يتمثل في استخدام مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم ذوو خلفية إجرامية، وتجنيدهم للترويج لنشاط إرهابي على منصات إجرامية، مقابل الأموال".

وقد شكر بن غفير الأجهزة الأمنية، وأكد "أننا سنواصل العمل بلا خوف، بل وبقوة أكبر، من أجل تغيير جذري في ظروف حبس الإرهابيين في السجون، ومن أجل مواصلة الحرب على الإرهاب، من أجل حقوق الصلاة والسيادة اليهودية في جبل الهيكل، من أجل سلامة الحرم القدسي ولضمان سلامة وأمن مواطني إسرائيل".

المصدر: "معاريف"