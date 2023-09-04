قناة إسرائيلية تكشف خطة بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن الخطة التي وضعها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، والتي ينوي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وذكرت القناة أن "بن غفير بدأ خطته بإلغاء المخابز في السجون وتقليص الماء الساخن للاستحمام، وقرر خلال الأيام الأخيرة إلغاء خصم فترة الاعتقال "المنهلي"، وهو خصم يتم على فترة سجن الأسير المحكوم أقل من 4 سنوات، ويهدف بالأساس إلى التخفيف من الاكتظاظ في السجون".

وأفادت بأن بن غفير قرر قبل أيام تقليص الزيارات الشهرية لعائلات الأسرى لتصبح زيارة واحدة كل شهرين بدلا من زيارة كل شهر حاليا، وهو قرار لم يطبق حتى اليوم بقرار من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي ينوي عقد جلسة مشاورات أمنية الأسبوع الجاري بهذا الشأن.

وأشارت القناة إلى أن "بن غفير يعتزم القيام بخطوات إضافية للتضييق على الأسرى وهي: تقليص فترة التنفس اليومية "الفورة" والتي يخرج الأسرى خلالها إلى ساحة السجن، وزيادة الاكتظاظ في غرف السجون، وهو قرار يتناقض مع قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بزيادة المساحة الممنوحة للأسرى في الغرف".

ويعتزم بن غفير أيضً، تقليص البضائع التي يسمح للأسرى بشرائها من السجن، ولاسيما المتعلقة بالنظافة الشخصية. ومن بين مخططاته العودة للنظام الذي كان متبعا في السجون قبل عام 2007، إذ يعتزم إعادة خلط أسرى حركتي "حماس" و"فتح" بأقسام واحدة، وتقييد التنقل بين الأقسام وإلغاء الطهي الذاتي وتقليص إدخال اللحوم للسجون.

المصدر: "صفا"