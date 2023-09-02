الصليب الأحمر: المعتقلون الفلسطينيون أشخاص محميون ولهم الحق في التواصل مع أسرهم

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء يوم الجمعة، أن المعتقلين الفلسطينيين يعتبرون أشخاصا محميين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم، بموجب القانون الدولي الإنساني.

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وفي بيان صدر عنها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأشخاص المحميين المحتجزين لديها، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

ولفتت إلى أنها تسهّل زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام 1968، وفي الأشهر الستة الأولى وحدها من العام الجاري، تمكن أكثر من 29 ألفا من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون، ويعتبر هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، ما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.

وشددت اللجنة الدولية على أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات.

في حين أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، كان قد أوعز لسلطة السجون بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلا من مرة كل شهر، حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن تطبيق هذه التعليمات سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد.

المصدر" "وفا"