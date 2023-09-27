أذربيجان تؤكد اعتقال الرئيس السابق لسلطات قره باغ وبيسكوف يعلق

أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان الرئيس السابق لسلطات قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.

وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".

إقرأ المزيد

من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عدم وجود معلومات لديه حول اعتقال فاردانيان.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدي مثل هذه المعلومات، لذلك لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".

وأشار ممثل الكرملين، إلى أن فاردانيان كان يحمل الجنسية الروسية، وإذا كان لا يزال كذلك حتى الآن، فستتلقى موسكو معلومات حول اعتقاله وستعمل لحماية حقوقه.

وأضاف بيسكوف: "لست متأكدا، لذلك لن أقوم بالتعليق على هذا بالضبط، لكنه كان يحمل الجنسية الروسية. إذا تخلى عن الجنسية الروسية، فهذا أمر مختلف".

المصدر: وكالات