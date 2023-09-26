أكدت المتحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا، أصبح كبش فداء النازي الأوكراني العجوز ليقي رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، قوة الضربة.

وقالت زاخاروفا: "لقد جعلوا من روتا كبش فداء، وأخرجوا ترودو وحاشيته من تحت الضربة، ومن بينهم، أحفاد المتعاونين خلال الحرب العالمية الثانية مع جيش التمرد الأوكراني النازي الإرهابي. ولم يعتذر أحد عن الشعارات النازية "المجد لأوكرانيا" التي استقبل بها زيلينسكي".

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وأضافت: "نفس المستقبل المشين ينتظر كل شخص في جميع أنحاء العالم يدعم "إخوة الغابة"، و"غاليسيا"، ومواكب المشاعل (للنازيين الجدد)، وأنصار بانديرا وغيرهم من القمامة النازية".

وقصدت زاخاروفا في حديثها عن أحفاد المتعاونين خلال الحرب العالمية الثانية مع جيش التمرد الأوكراني، نائبة رئيس الوزراء الكندي ووزيرة المالية، كريستيا فريلاند الأوكرانية الأصل والتي يسميها الكنديون أنفسهم "وزيرة أوكرانيا".

وأعلن روتا في وقت سابق أنه سيستقيل بعد تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي بحضور الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وحمّل مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، روتا، مسؤولية دعوة النازي هونكا إلى برلمان البلاد.

المصدر: RT