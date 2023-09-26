 
مباشر

غالانت يتوجه إلى ألمانيا للتوقيع على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل

أخبار العالم

غالانت يتوجه إلى ألمانيا للتوقيع على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل
Globallookpress Giada Papini Rampelotto/EuropaNe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w465

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى العاصمة الألمانية برلين، يوم غد الأربعاء، للتوقيع على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.

وستشمل الزيارة الدبلوماسية غالانت إلى برلين التوقيع الرسمي على صفقة بيع منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" لألمانيا، في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار.

إقرأ المزيد
شولتس: زيادة الإنفاق الدفاعي يشكل تحديا كبيرا للميزانية الألمانية
شولتس: زيادة الإنفاق الدفاعي يشكل تحديا كبيرا للميزانية الألمانية

وأكد مكتب غالانت أنه سيجري خلال الزيارة أيضا التوقيع على إعلان مشترك مع نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا.

كما سيتم بحث "التهديدات الأمنية والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا".

وصادقت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي على أن تبيع إسرائيل لألمانيا منظومة "حيتس 3"، باعتبار أن الولايات المتحدة شريك في مشروع "حيتس" الذي طور بشكل مشترك بين إسرائيل ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

المصدر: عرب24

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا