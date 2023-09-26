غالانت يتوجه إلى ألمانيا للتوقيع على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل

يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى العاصمة الألمانية برلين، يوم غد الأربعاء، للتوقيع على أكبر صفقة دفاعية في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.

وستشمل الزيارة الدبلوماسية غالانت إلى برلين التوقيع الرسمي على صفقة بيع منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" لألمانيا، في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار.

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وأكد مكتب غالانت أنه سيجري خلال الزيارة أيضا التوقيع على إعلان مشترك مع نظيره الألماني، بوريس بيستوريوس، لتعزيز العلاقات الأمنية بين إسرائيل وألمانيا.

كما سيتم بحث "التهديدات الأمنية والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا".

وصادقت وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي على أن تبيع إسرائيل لألمانيا منظومة "حيتس 3"، باعتبار أن الولايات المتحدة شريك في مشروع "حيتس" الذي طور بشكل مشترك بين إسرائيل ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

المصدر: عرب24