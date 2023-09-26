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بيونغ يانغ تحذر الأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية "على شفير حرب نووية"

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بيونغ يانغ تحذر الأمم المتحدة: شبه الجزيرة الكورية
RT
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حذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: "يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر".

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وفي وقت سابق من اليوم أيضا، وجّه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول تحذيرا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية الثلاثاء، قائلا إن النظام سيتم القضاء عليه من قبل التحالف بين سيئول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية.

ولفت في خطاب له إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها. على حد تعبيره.

المصدر: أ ف ب + يونهاب

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