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لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مثير للقلق

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لافروف: إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية مثير للقلق
ria.ru
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم السبت، إن روسيا قلقة من إثارة الولايات المتحدة للهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف لافروف خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من المثير للقلق أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين يؤججون الهستيريا العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، حيث تتراكم الإمكانات الاستراتيجية الأمريكية، في حين يتم رفض جميع المبادرات الروسية الصينية الرامية إلى اعتبار المهام الإنسانية والسياسية في المنطقة كأولويات، من قبل واشنطن وسيئول". 

 

المصدر: RT

 

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