مستشار رئاسي أوكراني أسبق يتوقع استسلام كييف قريبا

قال أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إن قوات كييف لن تتمكن من مواصلة العمليات العسكرية دون دعم أمريكي، وستضطر إلى الاستسلام.

إقرأ المزيد

وأوضح سوسكين عبر "يوتيوب" أنه "في حال توقف التمويل الأمريكي لقوات كييف، ستضطر أوكرانيا للتوقيع على مستندات الاستسلام، لأنه حينها لن يتبقى لدى أوكرانيا ما تقاتل به".

وأشار سوسكين إلى أن هذا السيناريو مرجح للغاية، حيث لم يوافق الكونجرس الأمريكي بعد على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بسبب الخلافات القائمة.

ويعتقد سوسكين أنه في ظل هذه الظروف، يحتاج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى التفكير في اتخاذ قرارات جادة، بما في ذلك رفع الأحكام العرفية في البلاد، لأنه بدون الأسلحة والمال، لن تتمكن القوات الأوكرانية من التقدم.

وخلص إلى أن "الوضع أصبح مأساويا بهذا الصدد".

إقرأ المزيد

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تمتلك إمكانيات لتزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية لعدة أسابيع أخرى فقط.

وأضاف أن المزيد من المساعدة قد تكون موضع تساؤل دون قرار من الكونجرس بشأن الاعتمادات الإضافية.

المصدر: نوفوستي