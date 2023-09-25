"سكوتلاند يارد" تحقق في ادعاءات جرائم جنسية ضد الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند

قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها تلقت عددا من مزاعم الجرائم الجنسية ضد الممثل راسل براند، في لندن وأماكن أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن جميع المزاعم "ليست حديثة".

واتهمته أربع نساء في التحقيق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف النفسي، كما اتهمته امرأة مؤخرا بالتعري أمامها عام 2008.

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وجاء في بيان لشرطة العاصمة: "بعد تحقيق أجرته "القناة الرابعة" وصحيفة "صنداي تايمز"، تلقت شرطة العاصمة عددا من الادعاءات بارتكاب جرائم جنسية في لندن"، حسبما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضافت: "لقد تلقينا أيضا عددا من الادعاءات بارتكاب جرائم جنسية في أماكن أخرى من البلاد وسنحقق فيها.. الجرائم كلها ليست حديثة".

وقالت شرطة سكوتلاند يارد: "سيقدم الضباط دعما خاصا لجميع النساء اللاتي قدمن هذه الادعاءات"، موضحة أنه لم تتم أي اعتقالات وأن التحقيقات مستمرة.

وذكرت شرطة العاصمة يوم الاثنين الماضي أنها تلقت تقريرا عن اعتداء جنسي مزعوم وقع عام 2003 وشجعت الضحايا المحتملين الآخرين على التقدم.

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وينفي الممثل براند (48 عاما) جميع الاتهامات الموجهة إليه، ويقول إن جميع علاقاته كانت بالتراضي، ولم يتم اتهامه بأي جرائم.

واعترف بأنه كان مختلطا للغاية في الماضي، لكنه وصف التقارير بأنها "مزاعم خطيرة للغاية وأنه يدحضها تماما".

وقال براند في مقطع فيديو نشره يوم الجمعة على قناته على "يوتيوب" التي تحظى بـ 6.64 مليون مشترك "بالطبع كان الأسبوع استثنائيا ومحبطا، وأشكركم جزيل الشكر على دعمكم وعلى تشكيككم في المعلومات المعروضة عليكم".

وأضاف: "إنني بحاجة إلى دعمكم الآن أكثر من أي وقت مضى، أكثر مما كنت لأتصوّر".

ولم يعلق براند على التحقيق المشترك الذي أجرته صحيفتا "التايمز" و"صنداي تايمز" والقناة الرابعة البريطانية ونشر الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، انتقد الممثل الذي ينتهج الاستفزاز وبات من معارضي مؤسسات السلطة، الحكومة البريطانية التي طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى اتخاذ تدابير بحقه، منددا بـ"التواطؤ بين الدولة العميقة والشركات" وبـ"الفساد والرقابة في وسائل الإعلام".

ووصف الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هذه المزاعم بأنها "خطيرة للغاية ومقلقة"، مضيفا أن سوناك "أوضح أنه لا ينبغي أبدا أن يكون هناك مجال للتحرش في أي مكان".

وأعلنت دار "بلوبيرد" للنشر التي كانت تعتزم طرح كتاب يحمل توقيع راسل براند نهاية العام الحالي، تعليق جميع المنشورات المستقبلية مع الممثل الكوميدي، في حين ألغت منصة "يوتيوب" عائدات إعلاناته.

كما تسببت تداعيات هذه المزاعم في تعليق براند جولته، بالإضافة إلى إعادة إشعال الجدل حول كيفية إدارة ومراقبة النجوم من قبل صناعة الترفيه.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية