صرح الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، عبر قناته على "اليوتيوب"، بأن الدول الغربية تقوم بدعم النظام النازي في أوكرانيا، ضد روسيا.

وقال الممثل: "لقد قاتلنا جنبا إلى جنب مع الاتحاد السوفيتي ضد نازيين حقيقيين، وفي هذه الحرب، يبدو أننا نقاتل جنبا إلى جنب مع نازيين حقيقيين ضد روسيا.. هذه حقيقة معروفة وغير مريحة إلى حد ما، ولكنها صحيحة.. اسمعوا، أنا لا أريد حربا نووية أيضا.. لدي أطفال".

كما أشار براند، إلى أن روسيا تنظر دائما إلى توسع حلف "الناتو" على أنه خط أحمر، لكن الدول الغربية لا تزال تحاول تجاوز هذا الخط.

ومنذ 24 فبراير، تجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف اجتثاث النازية، ونزع السلاح من قوات كييف، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية "حماية المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات"، وبحسب الرئيس، فإن الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي