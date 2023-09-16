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ممثل بريطاني يواجه تهما بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

مجتمع

ممثل بريطاني يواجه تهما بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
AFP
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اتهم الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإساءة العاطفية في تحقيق أجرته صحيفة "صنداي تايمز" و"ديسباتشز"، وهي اتهامات ينفيها الممثل جملو وتفصيلا.

وقد وجهت أربع نساء اتهامات بالاعتداءات الجنسية إلى الممثل بين عامي 2006 و2013 عندما كان في أوج شهرته.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن آخرين وجهوا مجموعة من الاتهامات في شأن سلوك براند (48 عاما) واصفين سلوكه بـ"المسيطر والمسيء والمفترس".

وفي مقطع فيديو تم بثه على موقع "يوتيوب" ومنصة X، نفى براند ما قال إنه "ادعاءات جنائية خطيرة للغاية"، وهو يزعم أنها ستوجه ضده من قبل إحدى الصحف وشركة التلفزيون.

وقال إنه تلقى "رسالتين مزعجتين للغاية... ورسالة بريد إلكتروني من كل من شركة تلفزيون رئيسية، ومن إحدى الصحف".

المصدر: sky news

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