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ممثل بريطاني: الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب جميع جرائم الحرب التي تنسب إلى روسيا

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ممثل بريطاني: الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب جميع جرائم الحرب التي تنسب إلى روسيا
AFP
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قال الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند إن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب جميع جرائم الحرب التي تنسبها المحكمة الجنائية الدولية إلى روسيا.

وفي فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار براند إلى أن السياسيين "مثل هيلاري كلينتون وبيل كلينتون وباراك أوباما وجورج دبليو بوش وتوني بلير، على الرغم من أنهم يحاولون تقديم أنفسهم لنا كشخصيات ودودة، إلا أنهم يشاركون في الواقع في العنف المنهجي والحرب والفساد، وهو بالضبط ما يجب تقييمه: كرمز للموت والجريمة".

المصدر: RT

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