روسيا تطالب باتخاذ قرار بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية بشأن "مزاعم الإبادة الجماعية"

قال ممثل الوفد الروسي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، ألكسندر شولغين، إن موسكو قد طلبت من المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها للنظر في مطالبة كييف بموجب اتفاقية "الإبادة الجماعية".

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الاثنين، جلسات استماع بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها أوكرانيا في فبراير 2022 ضد روسيا بشأن "مزاعم الإبادة الجماعية"، وانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وهذه مجموعة من جلسات الاستماع المخصصة للاعتراضات الأولية التي أثارها الجانب الروسي.

وقال شولغين في جلسة الاستماع: "تطلب روسيا من المحكمة بكل احترام أن تحكم بأنها ليست مختصة للنظر في أي طلبات مقدمة من أوكرانيا ضد روسيا في سياق هذه الإجراءات".

وستنتهي جلسات الاستماع في المحكمة التابعة للأمم المتحدة بكلمة من الجانب الأوكراني، يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ورفعت أوكرانيا الدعوى ضد روسيا في 26 فبراير 2022 بعد بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، الدعوى القضائية بأنها مبنية على "منطق منحرف"، مؤكدا أن الغرب الجماعي ينتهك معايير العدالة الدولية.

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المصدر: نوفوستي