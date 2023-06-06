الخارجية الروسية: فشل أوكراني بمحكمة العدل الدولية

قال ممثل الوفد الروسي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، غينادي كوزمين، إن أوكرانيا لم تتمكن من تقديم أدلة مقنعة في الدعوى القضائية لعام 2017 ضد روسيا، بشأن دونباس والقرم.

ووأضاف كوزمين: "أداء الجانب الأوكراني كان مخيبا للآمال"، لافتا إلى أنه توقع عرضا أكثر احترافية وقاعدة أدلة قوية.

وشدد على أن ممثلي الجانب الأوكراني "لم يتمكنوا من تقديم أدلة مقنعة".

وأكد أن جلسات الاستماع بشأن الأسس الموضوعية للدعوى الأوكرانية تتطلب أن يقدم المدعي في هذه المرحلة أدلة مقنعة على الادعاءات التي يعتمد عليها.

وفي وقت سابق، قال الممثلون الروس في المحكمة، غينادي كوزمين وألكسندر شولغين وماريا زابولوتسكايا، إنه من خلال رفع دعوى قضائية ضد روسيا في محكمة العدل الدولية، تحاول أوكرانيا صرف الانتباه عن ممارساتها طويلة الأمد المتمثلة في قمع حقوق الملايين من الأشخاص الروس والأقليات القومية.

المصدر: نوفوستي