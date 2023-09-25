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تقرير حكومي ينشر صورا صادمة لثكنات أمريكية (صور)

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تقرير حكومي ينشر صورا صادمة لثكنات أمريكية (صور)
Globallookpress Cpl. Colton GarrettKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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نشرت الحكومة الأمريكية تقريرا يوضح الحالة السيئة التي توجد عليها بعض الثكنات التي يضطر آلاف العسكريين في الولايات المتحدة إلى العيش فيها تحت ظروف رديئة.

جاء ذلك وفق ما نشرته Business Insider نقلا عن تقرير الحكومة، حيث يقول التقرير: "في إحدى المنشآت، يكون الأفراد العسكريون مسؤولين عن تنظيف النفايات البيولوجية التي قد تبقى في الثكنات بعد حالات الانتحار".

تقرير حكومي ينشر صورا صادمة لثكنات أمريكية (صور)
US Government Accountability Office

وأشار التقرير إلى أن ثكنات القوات المسلحة للولايات المتحدة كانت في حالة يرثى لها: العفن في كل مكان، والأرضيات قذرة، والحشرات وبعض الآفات متفشية، والمجاري طافحة، والمياه البنية القذرة تنساب من المواسير.

تقرير حكومي ينشر صورا صادمة لثكنات أمريكية (صور)
US Government Accountability Office
تقرير حكومي ينشر صورا صادمة لثكنات أمريكية (صور)
US Government Accountability Office
تقرير حكومي ينشر صورا صادمة لثكنات أمريكية (صور)
US Government Accountability Office

وأشار الصحفيون أيضا إلى أن العيش في مثل هذه الظروف يؤثر على الصحة العقلية للمقاتلين، ما يسبب نوبات الهلع أو يدفع إلى تعاطي المخدرات، ما قد يقوض الفعالية القتالية.

وسبق أن نشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا لظروف معيشية وحشية مماثلة في ثكنات الحرس الملكي بالمملكة المتحدة.

المصدر: US Government Accountability Office

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