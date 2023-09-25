الفلبين تتعهد بإزالة حاجز عائم وضعته الصين في منطقة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

تعهد مسؤولون فلبينيون اليوم الاثنين بإزالة حاجز عائم أقامه خفر السواحل الصيني لمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول بحيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقال المسؤولون إن الحاجز الذي يبلغ طوله 300 متر عند مدخل البحيرة في جزيرة سكاربورو شول "غير قانوني وغير شرعي".

أقامت سفن خفر السواحل الصينية الحاجز يوم الجمعة، مدعوما بعوامات مع اقتراب سفينة صيد تابعة للحكومة الفلبينية.

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وقال خفر السواحل الفلبيني إن أكثر من 50 قارب صيد فلبينيا كانت خارج المياه الضحلة في ذلك الوقت.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو: "ندين قيام خفر السواحل الصيني بتركيب حواجز عائمة.. إن قيام جمهورية الصين الشعبية بإقامة حاجز ينتهك حقوق الصيد التقليدية لصيادينا".

وأضاف أنو في بيان إن الفلبين "ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لإزالة الحواجز وحماية حقوق صيادينا في المنطقة"، دون ذكر التفاصيل.

من جانبها، قالت الخارجية الصينية إن خفر السواحل الصيني اتخذ التدابير اللازمة وفقا للقانون لمنع السفن وإبعادها. وأضافت: "ستواصل الصين توفير الفرص لجميع الشركات من جميع البلدان، للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال قانونية وموجهة نحو السوق".

وتزعم الصين أحقيتها في 90 في المائة من بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

المصدر: "أسوشيتد برس"