 
مباشر

زوجة زيلينسكي تدلي بتصريح صادم بشأن زوجها

أخبار العالم

زوجة زيلينسكي تدلي بتصريح صادم بشأن زوجها
Globallookpress Attila HusejnowKeystone Press Agency
يلينا زيلينسكايا حرم الرئيس الأوكراني (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3rs

شككت يلينا زيلينسكايا حرم الرئيس الأوكراني في مشاركته بالانتخابات المحتملة في أوكرانيا عام 2024.

جاء ذلك وفق ما ذكره موقع Business Insider، نقلا عنها، حيث أضافت: "سيعتمد الأمر على ما إذا كان مجتمعنا يحتاجه كرئيس. وإذا شعر المجتمع الأوكراني أنه لم يعد يريد رؤيته زعيما للبلاد، فمن المرجح أنه لن يترشح".

إقرأ المزيد
مسؤول في دونيتسك: القوات الروسية تحرر قرية أوريخوفو-فاسيليفكا
مسؤول في دونيتسك: القوات الروسية تحرر قرية أوريخوفو-فاسيليفكا

واعترفت زيلينسكايا للصحفيين الأمريكيين في مقابلة لها، بأنها لم تدعم بشكل كامل ترشيح زوجها خلال مشاركته الأولى في الانتخابات الرئاسية. وكما ذكر فلاديمير زيلينسكي سابقا، فإنه يحظر إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العرفية المعلنة في البلاد، إلا أن مثل هذا الاحتمال قائم إذا ما دعمته التغييرات التشريعية ذات الصلة من قبل البرلمان، وإذا ما خصص الغرب الأموال، وتمكن المراقبون من الوصول "إلى الخنادق".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا