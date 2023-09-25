مسؤول في دونيتسك: القوات الروسية تحرر قرية أوريخوفو-فاسيليفكا

قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف إن القوات المسلحة الروسية حررت قرية أوريخوفو-فاسيليفكا شمال غرب مدينة أرتيوموفسك.

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جاء ذلك وفق ما نشره روغوف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أشار روغوف إلى أهمية تحرير هذه القرية في تحسين المواقع التكتيكية للقوات الروسية بشكل كبير، وتابع: "تمكن الجنود الروس من طرد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الشمالي من اتجاه أرتيوموفسك، وحرروا قرية أريخوفو-فاسيليفكا. وعند تنفيذ الهجوم فاجأ رجالنا النازيين الأوكرانيين، الذين لم يتوقعوا الهجوم، وأجبروا على الفرار".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الأوكراني يقوم بهجوم فاشل منذ 4 يونيو الماضي، فيما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 سبتمبر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال تلك الفترة 71.5 ألف جندي و543 دبابة، وما يقرب من 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات. ووفقا لبوتين، فإن الهجوم الأوكراني المضاد ليس له أي نتائج.

المصدر: تاس