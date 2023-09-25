رئيس وزراء جزر سليمان يرفض المشاركة بقمة دول المحيط الهادئ في واشنطن

أصبح رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوجافاري، ثاني زعيم دولة يقرر عدم حضور القمة الثانية لمنتدى جزر المحيط الهادئ التي يستضيفها الرئيس جو بايدن بالبيت الأبيض في 25 - 26 سبتمبر.

أفادت بذلك محطة Radio New Zealand، وذكرت أن رئيس وزراء جزر سليمان رفض دعوة من البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي وأعلن عزمه العودة إلى عاصمة البلاد هونيارا، مباشرة بعد خطابه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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وتم تبرير رفض الدعوة الأمريكية، "بضرورة العودة إلى البرلمان للنظر في العديد من مشاريع القوانين".

ومن المتوقع أن يمثل جزر سليمان في القمة في واشنطن، وزير خارجيتها جيريمي مانيلي.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن قرار رئيس وزراء فانواتو ساتو كيلمان، عدم المشاركة في قمة واشنطن، وذلك "بسبب اجتماع برلماني هام".

ويشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعربت عدة مرات عن مخاوفها، بشأن التعاون الأمني ​​بين الصين وجزر سليمان بعد الإعلان عن اتفاقية عام 2022 بين بكين وهونيارا.

وحذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا اتفق الجانبان على إقامة وجود عسكري صيني دائم بحكم الأمر الواقع في جزر سليمان، أو خلق فرص لبكين لإظهار القوة، أو إنشاء منشآت عسكرية صينية هناك.

المصدر: تاس