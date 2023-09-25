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هجوم بزجاجتين حارقتين على سفارة كوبا في الولايات المتحدة

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هجوم بزجاجتين حارقتين على سفارة كوبا في الولايات المتحدة
AP
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أفاد وزير الخارجي الكوبي، رودريغيس باريليا، بأن مجهولا ألقى زجاجاتين حارقتين على مبنى سفارة كوبا في الولايات المتحدة.

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وكتب الوزير في صفحته على "X" ("تويتر" سابقا): "في مساء 24 سبتمبر الجاري، تعرضت السفارة الكوبية في الولايات المتحدة لهجوم إرهابي قام به شخص ألقى زجاجتين حارقتين... يتم توضيح ملابسات الحادثة".

وأشار باريليا إلى أنه لم تقع إصابات بين الموظفين، متابعا أن الهجوم هو الثاني منذ عام 2020 الذي يطلق فيه رجل مجهول النار على السفارة ببندقية هجومية.
المصدر: نوفوستي

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