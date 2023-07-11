كوبا تندد بتواجد غواصة نووية أمريكية في خليج "غوانتانامو"

نددت وزارة خارجية كوبا بشدة اليوم الثلاثاء، بتواجد "استفزازي" لغواصة نووية أمريكية في خليج غوانتانامو في القاعدة الأمريكية، وذلك من 5 إلى 8 يوليو.

وأعلنت وزارة الخارجية الكوبية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن "رفضها القاطع" دخول غواصة تعمل بالدفع النووي إلى "خليج غوانتانامو في الخامس من يوليو 2023، وبقاءها في القاعدة العسكرية الأمريكية حتى الثامن من يوليو".

ونددت الوزارة بـ"تصعيد استفزازي من جانب واشنطن، لم تعرف دوافعه السياسية والاستراتيجية"، محذرة من "الخطر الذي يشكله تواجد غواصات نووية وحركتها في منطقة الكاريبي".

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المصدر: أ ف ب