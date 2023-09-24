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البرلمان العربي يستنكر تكرار الممارسات الاستفزازية بتمزيق نسخ من المصحف الشريف

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البرلمان العربي يستنكر تكرار الممارسات الاستفزازية بتمزيق نسخ من المصحف الشريف
Legion-Media
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عبر البرلمان العربي عن استنكاره لتكرار الممارسات الاستفزازية بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وآخرها أمام سفارات في لاهاي، وجدد مطالبته بإصدار تشريعات دولية لحماية الرموز الدينية.

وأكد البرلمان على رفضه التام لهذه الأفعال الغير مسؤولة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتهدد السلم والأمن الدوليين.

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وجدد البرلمان العربي مطالبته بإصدار قوانين وتشريعات دولية من شأنها حماية واحترام الرموز الدينية، ونبذ التطرف والعنف،

وشدد على أن الإصرار على هذه الممارسات غير الأخلاقية يسهم بشكل مباشر في توتر الأوضاع ويقوّض الاحترام المتبادل في العلاقات بين الشعوب والدول.

ويذكر أن عددا من نسخ القرآن الكريم تعرضت للحرق والإتلاف في السويد والدنمارك على أيدي متطرفين، وسط ردود خجولة من أوروبا.

في حين استنكرت روسيا والدول العربية والإسلامية هذه الأفعال المشينة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إهانة مشاعر المسلمين ومقدساتهم. 

المصدر: RT

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