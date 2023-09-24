رئيس اللجنة الأوروبية لتنمية حلف "الناتو" يدعو إلى قصف العاصمة الصربية

دعا رئيس اللجنة الأوروبية لتنمية حلف "الناتو"، غونتر فيلينغر، حلف شمال الأطلسي إلى قصف العاصمة الصربية بلغراد.

وقال فيلينغر على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بدأت الحرب الصربية ضد كوسوفو في بانسكا. أدعو حلف "الناتو" إلى الإعداد الفوري للتدخل ضد صربيا. اقصفوا بلغراد الآن!".

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وزعم أن روسيا متورطة فيما يحدث.

في وقت سابق، أفادت سلطات "جمهورية كوسوفو" المعترف بها جزئيا، بمقتل شرطي وجرح آخر في ساعة مبكرة من صباح الأحد في شمال كوسوفو، في هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.

ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صورا مع مسلحين ملثمين، في إشارة إلى أنهم نفذوا عملية لمهاجمة شرطة كوسوفو بدعم من السلطات الصربية.

وناشد رئيس برلمان كوسوفو غلاوك كونيوفكا قيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إدانة السلطات الصربية. بدوره، سبق للسفير الأمريكي في بريشتينا جيفري هوفينير أن صرح بأن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية على شرطة كوسوفو".

المصدر: تاس