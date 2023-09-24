بعد مقتل شرطي.. قوات الناتو في كوسوفو مستعدة للمشاركة بالعملية في شمال المنطقة

أفادت قيادة قوات KFOR، في بيان لها اليوم الأحد، بأن عناصرها يتواجدون في منطقة عمليات شرطة كوسوفو ومستعدون للانضمام إذا لزم الأمر.

وجاء في البيان: "تدين بعثة قوة كوسوفو بقيادة الناتو بشدة الهجوم على شرطة كوسوفو وتعرب عن خالص تعازيها لأسرة وأحباء القتيل. وتواصل قوات KFOR، مراقبة الوضع في بانسك عن كثب، وتتواجد وحداتنا في المنطقة ومستعدة للرد إذا لزم الأمر".

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في وقت سابق، أفادت سلطات "جمهورية كوسوفو" المعترف بها جزئيا، بمقتل شرطي وجرح آخر في ساعة مبكرة من صباح الأحد في شمال كوسوفو، في هجوم مسلح على دورية بالقرب من الحدود مع صربيا.

ونشر رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، صورا مع مسلحين ملثمين، في إشارة إلى أنهم نفذوا عملية لمهاجمة شرطة كوسوفو بدعم من السلطات الصربية.

وناشد رئيس برلمان كوسوفو غلاوك كونيوفكا قيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إدانة السلطات الصربية. بدوره، سبق للسفير الأمريكي في بريشتينا جيفري هوفينير أن صرح بأن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الوحشية على شرطة كوسوفو".

وكان مكتب كوسوفو وميتوهيا التابع لحكومة صربيا أفاد في وقت سابق بأن أشخاصا مجهولين ألقوا قنابل يدوية على أفنية منازل ثلاثة ممثلين لحزب القائمة الصربية في كوسوفو وميتوهيا ليلة 22 سبتمبر، فيما تصفه بلغراد بأنه "محاولة تخويف" من جانب ألبان كوسوفو.

المصدر: تاس