الولايات المتحدة.. 5 جرحى في فيرجينيا و3 قتلى في جورجيا بحادثي إطلاق نار

أصيب خمسة أشخاص بينهم أربعة قاصرين في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية أمس السبت، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قاصرين وشخص بالغ السبت في مدينة تشيسابيك بولاية فيرجينيا.

وذكر البيان أنه بعد الساعة الخامسة مساء بقليل، تلقى الضباط بلاغا هاتفيا بشأن إطلاق نار في حي سكني.

وحسب البيان، فقد نقل المصابون الخمسة إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث.

BREAKING: We're here on the scene (RAW video below) of a mass shooting in Chesapeake where 5 people (four children and one adult) have been shot and injured at a home on Drayton Road.



More on @WTKR3 News 3 at 11pm and on https://t.co/z403J6yOPy. pic.twitter.com/ljm5w3WQKt — Justin Fleenor 🔁 (@JustinFleenor) September 23, 2023

وفي وقت سابق السبت قتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وفقا للشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن التحقيق الأولي أظهر أن إطلاق النار كان مستهدفا حيث اقترب رجل من شخصين وبدأ إطلاق النار عليهما، ورد أحدهما بإطلاق النار، ونتج عن ذلك مقتل جميع الأشخاص الثلاثة.

وأضافت الشرطة أن الدافع وراء الحادث لا يزال غير معروف.

Teen among 3 killed in 'targeted' shooting in US city of Atlanta, say copshttps://t.co/2cBozcf0JG — Newsy (@mkyuniversal) September 24, 2023

المصدر: وكالات