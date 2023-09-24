هزة أرضية على بعد عدة كيلومترات من عاصمة جورجيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3ks
تم تسجيل زلزال قوته نحو 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب وكالة "سبوتنيك".
وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.
#Earthquake possibly felt 21 sec ago in #Georgia. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 24, 2023
📱https://t.co/bvL9EDQjKG
🌐https://t.co/44vngdM2ty
🖥https://t.co/OSr2jaub9Y
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/JPMxi49GZw
المصدر: "سبوتنيك"