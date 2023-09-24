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هزة أرضية على بعد عدة كيلومترات من عاصمة جورجيا

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هزة أرضية على بعد عدة كيلومترات من عاصمة جورجيا
Globallookpress
تبليسي عاصمة جورجيا
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تم تسجيل زلزال قوته نحو 4.4 درجة في جورجيا صباح اليوم الأحد، ويقع مركزه على بعد 6 كيلومترات من تبليسي عاصمة البلاد، حسب وكالة "سبوتنيك".

وحسب تقارير، فقد وقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات، ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع أضرار أو ضحايا.

المصدر: "سبوتنيك"

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